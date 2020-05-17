В МЧС провели масштабную дезинфекцию зданий транспортной инфраструктуры

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране специалистами МЧС России была осуществлена специальная обработка примерно 2,9 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Общая площадь продезинфицированных поверхностей составила 3,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Аналогичные работы были проведены в 1 617 лечебных учреждениях, 864 образовательных учреждениях и 5 тысячах объектов социального обслуживания.

В самом ведомстве также на постоянной основе реализуются санитарные мероприятия, призванные минимизировать риск заражения COVID-19.

Ранее в МЧС РФ рассказали о правилах ношения медицинских масок, объяснив, что к предмету защиты нельзя прикасаться. Если это все же случилось, руки после прикосновения нужно сразу же обработать или вымыть.