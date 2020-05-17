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Христианская община Алеппо сдала кровь для раненых сирийских военнослужащих

Светлана Головина
05:19 17.05.2020
По словам организаторов, каждый донор сдает примерно по 400 мл крови.
Христианская община Алеппо сдала кровь для раненых сирийских военнослужащих
© Фото: \Минобороны России

В сирийском Алеппо представители христианской общины организовали добровольную сдачу крови для раненых военнослужащих.

«Это символическая акция победы жизни над смертью, сегодня мы уже превысили минимальное количество доноров, на которое рассчитывали, мы очень довольны результатом, а люди продолжают идти и идти», -  сообщил врач Рубен Геворкян.

Каждый донор сдает примерно по 400 миллилитров крови, после чего все собранное передают в центральный госпиталь Алеппо.

Отмечается, что сдача крови в Сирийской Арабской Республике не оплачивается. Все добровольцы после процедуры получают стакан сока и восточные сладости.

Акции по сбору крови проводят в разных районах Алеппо и приходят на них представители различных национальностей и конфессий, проживающие в городе.

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