В Раде рассказали о смене Киевом стратегии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно отходит от стратегии в отношении решения конфликта в Донбассе, которой ранее придерживался его предшественник. Об этом сообщила депутат фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

«Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная Порошенко, не сработала в течении шести лет. У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе», - пояснила она.

По словам Бардиной, Киев якобы начал действовать согласно пунктам минских договоренностей, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого украинский президент обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

Однако в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам заседания контактной группы в четверг, 15 мая, заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла результата.

