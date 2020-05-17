В Пуэрто-Рико проведут референдум о присоединении к США

В ноябре этого года в Пуэрто-Рико будет проведен референдум, на котором поднимут вопрос о преобразовании архипелага в один из штатов США. Соответствующий законодательный акт уже подписан губернатором Пуэрто-Рико Вандой Васкес.

У нашего народа будет возможность раз и навсегда определить будущее острова», - указала она.

При этом губернатор подчеркнула, что финальное решение о переводе территории в новый статус останется за конгрессом Соединенных Штатов. об этом пишет Bloomberg.

Референдум пройдет одновременно с выборами американского президента – 3 ноября. Жители Пуэрто-Рико в настоящее время не имеют право принимать участие в этих выборах, хотя большая их часть имеют американское гражданство.

Ранее действующий лидер США Дональд Трамп уже отказывался от идеи о присоединении архипелага, несмотря на то, что 97% его жителей выразили желание примкнуть к числу штатов государства.