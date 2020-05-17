В Забайкалье горит 2,5 тысячи гектаров леса

На территории Забайкальского края лесопожарные формирования занимаются тушением масштабного пожара на площади более 2,5 тысяч гектар, сообщили в федеральном агентстве Авиалесоохрана.

Помимо этого уточняется, что на территории России на 17 мая локализуют 13 лесных пожаров на площади 2 793 га.

В частности, возгорания были зафиксированы в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Иркутской, Оренбургской, Амурской областях.

Для тушения лесных пожаров были привлечены 987 человек, 167 единиц техники, 20 воздушных судов на мониторинге и 4 воздушных судна на тушении.

В ликвидации пожара в Забайкальском крае задействованы 287 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны, пишет ТАСС.





