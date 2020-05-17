Умер актер и комик Фред Уиллард

В Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет скончался популярный американский актер Фред Уиллард, известный по фильмам «Свадебный переполох», «Американский пирог» и «ВАЛЛ-И», а также ролям в широко известных публике сериалах «Друзья» и «Касл».

О смерти артиста сообщают NBC News.

Фред Уиллард, получивший бакалаврскую степень в области английского языка, начинал свою карьеру как комик и принял участие в нескольких шоу.

В конце мая текущего года на экраны должен был выйти первый сезон комедийного сериала «Космические войска» с участием Уилларда.