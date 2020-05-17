Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом в магазине

После ослабления противоэпидемического режима в магазинах будет намного вероятнее заразиться COVID-19 не от товаров на полках, а от людей внутри. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Специалист указал, что при походе в магазин крайне важно следовать правилам и надевать защитную маску и перчатки.

Дома же важно обработать купленные товары - особенно те, что приобретаются без упаковок, как овощи и фрукты. Сделать это можно, подержав их в горячей воде или помыть с мылом.

Ранее эксперт объяснил, что вероятность заражения коронавирусной инфекцией максимально высока при наличии поблизости потенциальных переносчиков. Заражение же вирусом из окружающей среды крайне маловероятно.