Дела семейные: эксперт из США рассказала о влиянии пандемии на рождаемость и разводы

Период пандемии COVID-19 может привести как к росту рождаемости, так и к увеличению количества разводов одновременно. Такой прогноз сделала профессор университета Невады в Лас-Вегасе Кэтрин Хэртлейн.

Специалист рассказала, что за последнее время была зафиксирована большая частота обращений к ресурсам, занимающимся проблемами семейного насилия, что говорит о росте конфликтности.

С другой стороны, пары стали проводить значительно больше времени вместе, что, как полагает Хэртлейн, не могло не сказаться на телесном взаимодействии. Причем этот фактор она считает побеждающим проблему финансовых трудностей в контексте деторождения.

«Несмотря на экономические сложности, думаю, мы увидим рост рождаемости», - цитируют эксперта РИА Новости.

Ситуация с разводами же, судя по последним тенденциям, может повторить модель Китая, где число расторжений брака увеличилось в период распространения коронавирусной инфекции.

Ранее российский демограф спрогнозировала увеличение рождаемости после эпидемии в стране и указала, что показатели смертности в этот период, вероятно, буду невысокими.