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Глава Минздрава объяснил изменения в принципе назначения надбавок медикам, борющимся с COVID-19

Светлана Головина
04:17 17.05.2020
По последним данным, в России заражены коронавирусом более 272 тысяч человек.
Глава Минздрава объяснил изменения в принципе назначения надбавок медикам, борющимся с COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко разъяснил новые правила назначения федеральных стимулирующих доплат медицинским работникам, борющимся с COVID. 

Согласно новой схеме, рассчитывать выплаты будут по факту работы сотрудника без привязки ко времени как это делали в некоторых регионах страны.

«Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы», - уточнил Мурашко.

По решению Владимира Путина, работающие в стационарах с инфицированными коронавирусом врачи получат по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч, а младший медперсонал - по 25 тысяч рублей.

По статистике оперштаба, на данный момент в стране заражены COVID-19 272 043 человек.

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