Грузовой корабль «Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля

В начале июля с МКС отчалит грузовое космическое судно «Прогресс МС-13», на котором было предложено отработать схему сверхбыстрой доставки экипажей. Такую информацию сообщает агентство NASA.

Расстыковку с Международной космической станцией планируется провести 8 июля.

Согласно сообщенным ранее начальником отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаилом Муртазиным данным, новая скоростная доставка космонавтов на станцию, которую могут протестировать на уходящем с МКС корабле, должна составить два часа. Об этом пишут РИА Новости.

Этот показатель скорости на час превосходит двухвитковую доставку, испытанную ранее на кораблях «Прогресс», и на четыре – использующуюся сейчас экипажами «Союзов» шестичасовую схему.

Ранее сообщалось, что количество пусков кораблей «Союз» на Международную космическую станцию со следующего года по 2023 возрастет в полтора раза.