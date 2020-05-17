Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса

Бывший сенатор Совета Федерации РФ от Удмуртской Республики и экс-глава регионального отделения «Справедливой России» Виктор Шудегов умер после заражения COVID-19. Новость о его смерти была размещена на сайте политической партии.

Виктор Шудегов, получивший высшее образование в области физики, в 1999 занял пост замглавы правительства Удмуртии, а еще через год возглавил комитет региона по науке, высшему и среднему профессиональному образованию.

Войдя в состав Совета Федерации в 2001, бывший сенатор несколько лет руководил комитетом по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. Он также успел поучаствовать в деятельности Государственной Думы в качестве одного из депутатов.

Виктор Шудегов скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет.