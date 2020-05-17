Охранник магазина ранил двух человек из травматического пистолета в Москве

В ходе конфликта на северо-востоке Москвы охранник магазина ранил из травматического оружия двух человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Уточняется, что все участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате конфликта охранник и один из пострадавших были задержаны, второй был госпитализирован

На данный момент все причины и подробности произошедшего выясняются.