В Марокко нашли останки водоплавающего динозавра

В Марокко в ходе работ международной группы исследователей были найдены останки динозавра, который, согласно предположениям ученых, мог обитать и на суше, и в пресных водах, питаясь живущей в них рыбой.

Экспедицию, обнаружившую находку, возглавляли специалисты из Университета Хасана II в Касабланке. Они сообщили прессе, что открытое ими животное ходило по Земле 95 миллионов лет назад и было 13 метров длиной.

Ученые убеждены, что располагают убедительными доказательствами существования водоплавающих динозавров с хвостом и плавниками.

Во время раскопок, завершившихся в 2019 году, ученым удалось найти 40 фрагментов костей динозавра, из которых был собран его хвост в его возможном виде.

«Впоследствии удалось собрать хвост крупнейшего водоплавающего динозавра», - цитирует Al Jazeera слова арабского палеонтолога Самира Зухри.

С помощью механической модели специалисты смогли воспроизвести движения хвоста динозавра и показать, что он был адаптирован к плаванию. По оценке ученых, проведенный эксперимент стал доказательством реальности удивительных существ.