Падение самолета канадских ВВС попало на видео

Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds потерпел крушение в провинции Британская Колумбия. Трагедия произошла неподалеку от города Камлупс. В настоящее время о судьбе экипажа ничего не известно, сообщили в национальных ВВС. На поиски летчиков мобилизованы все силы.

«Канадским королевским ВВС стало известно о том, что самолет канадских сил Snowbirds потерпел крушение в окрестностях города Камлупс, Британская Колумбия. Наша приоритетная задача в настоящее время - определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб», - говорится в заявлении канадских ВВС в Twitter.

По словам очевидцев, которые стали невольными свидетелями трагедии, самолет разбился сразу после взлета, сообщает телеканал Global News.