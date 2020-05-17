В ВОЗ назвали распространенный метод борьбы с коронавирусом неэффективным

Один из самых распространенных методов борьбы с коронавирусом – распыление дезинфицирующих средств - во Всемирной организации здравоохранения назвали неэффективным.

Опрыскивание или окуривание дезинфицирующих средств в закрытых помещениях не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания. На открытых территориях эти средства деактивируются грязью и мусором.

«Опрыскивание или окуривание открытых территорий не рекомендуется для уничтожения вируса COVID-19 или других патогенов, поскольку дезинфицирующие средства деактивируются грязью и мусором», - говорится в рекомендациях ВОЗ.

Более того, эксперты Организации утверждают, что такие методы обработки могут быть опасны для человека и вести к повреждению глаз, органов дыхания и вызывать аллергические реакции кожных покровов.

«Распыление на людей ни в коем случае не рекомендуется. Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения, и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте», - говорится в документе.

В ВОЗ рекомендуют дезинфицировать поверхности с помощью ткани, пропитанной специальными растворами. Однако следует помнить, что специальные средства не могут оставаться на поверхности необходимое для уничтожения патогенов время.

По последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано более 4,5 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибли более 307 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус.