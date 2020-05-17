Духовный лидер Ирана предрек скорый вывод войск США из Ирака и Сирии

Вооруженные силы США рано или поздно будут вынуждены покинуть территорию Ирака и Сирии. С таким заявлением выступил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

«Американцы откровенно заявляют, что их военные силы размещены в Сирии, потому что там находится нефть. Конечно, и в Сирии, и в Ираке они не останутся. Они должны покинуть эти страны, и их, без сомнения, заставят это сделать», - цитирует заявление Хаменеи агентство Tasnim.

По мнению Хаменеи, официальный Вашингтон понес большие репутационные потери из-за агрессивной внешней политики и стремлению распространить свое влияние по всему миру.

«Несмотря на огромные средства, которые на протяжении многих лет американцы выделяли, чтобы создать положительные образ, сегодня США - страну и режим - ненавидит значительная часть мира», - уверен духовный лидер Ирана.

Ограниченный контингент США находится на территории Сирии с 2015 года. Официальная причина введения войск – борьба с терроризмом в Сирийской Арабской Республике. В Ираке американский спецназ выполняет различные задачи с 2003 года, после очередного обострения вооруженного конфликта в регионе.