Ушла из жизни театральная художница Татьяна Сельвинская

Умерла театральная художница, Заслуженный деятель искусств РСФСР Татьяна Сельвинская. Ее не стало на 93-м году жизни. О трагедии сообщил заведующий отделом регионального развития ГЦТМ им. Бахрушина Александр Рубцов.

За свою творческую жизнь Сельвинская оформила около 200 спектаклей в «Ленкоме», МТЮЗе, Театре на Таганке. Мастер является основоположницей целого направления в сценографии, которое получило название «Школа Сельвинской».

Ее полотна можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее, в Московском музее современного искусства, в Государственном центральном Театральном музее им. Бахрушина и многих других галереях и выставочных залах страны.

Сельвинская знаменита не только своей живописью, но и пристрастием к поэзии. Стихи и книги она любила с детства, сообщает телеканал «Россия Культура». За время работы Заслуженный деятель искусств РСФСР воспитала целую плеяду талантливых учеников.