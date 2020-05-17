В Курганской области в ДТП погибли шесть человек

В Куртамышском районе Курганской области произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Курганской области.

По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на 16 километре автодороги Куртамыш - Советское. Среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние дети.

На месте смертельного ДТП работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства и причины аварии. Один пострадавший доставлен в больницу.