В Курганской области в ДТП погибли шесть человек
По предварительной информации, авария произошла в Куртамышском районе.
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В Куртамышском районе Курганской области произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Курганской области.
По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на 16 километре автодороги Куртамыш - Советское. Среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние дети.
На месте смертельного ДТП работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства и причины аварии. Один пострадавший доставлен в больницу.