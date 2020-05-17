Названы российские города, в которых улучшилось качество воздуха

Росприроднадзор провел анализ качества воздуха в нескольких российских городах. Более чем в половине из них за время действия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, оно изменилось в лучшую сторону.

Анализ был проведен в 12 городах, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». По результатам тестов качество воздуха стало лучше в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите, сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в одном из городов зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха из-за промышленных выбросов. «Городом-аутсайдером» стал Омск.

В Красноярске, Новокузнецке, Нижнем Тагиле и Челябинске значительных изменений качества воздуха не обнаружено.