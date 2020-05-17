Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Эор

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Российская военная полиция провела патрулирование по нескольким маршрутам, таким как: Аджами – Эль-Хутта – Мешефра – Тлейла – Абу-Эль-Кахф – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Неведжи-Кебир – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешефра – Керсан – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – Неведжи-Кебира – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Альбин– Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кахф – Хамир-Лабда– Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Альбин – Аджами в провинции Алеппо; Телль-Эс-Самен – Хадрият-Айн-Иса – Хадрият-Халаф-Шина – Телль-Эс-Самен в провинции Ракка; Камишлия – Мабрук – Камишлия в провинции Хасеке; Хатла – Сальхиях – Хатла в провинции Дейр-эз-Эор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Афан – Хак-Эль-Сура – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.

Как рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, зафиксировано 3 обстрела населенного пункта Джубас, 1 обстрел населенного пункта Кавкаба, 1 обстрел населенного пункта Мардих, 1 обстрел населенного пункта Кафер-Баттих, 1 обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Урум-Эс-Сугра, 1 обстрел населенного пункта Хербет-Джезрая, 1 обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, 1 обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация