Помпео: США недалеко продвинулись в расследовании происхождения COVID-19

После поручения президента США Дональда Трампа, данного разведывательному управлению министерства обороны США и ЦРУ, выяснить, скрывали ли власти КНР и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информацию о начале пандемии COVID-19, разведка Соединенных Штатов продвинулась не слишком далеко.

Как сообщил госсекретарь Майкл Помпео, со дня поручения президента страны прошло две недели, однако ничего нового сотрудники спецслужб так и не выяснили.

«Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус», - объяснил неудачу разведчиков Помпео в интервью радио SiriusXM Patriot.

Напомним, Дональд Трамп пояснял, что у американской стороны есть версия о том, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане. И США намерены выяснить, так ли это. При этом глава страны пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку коронавируса.

В МИД КНР сразу же после обвинений в адрес их страны заявили, что у Китая с самого начала была открытая и ответственная позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса. Тем самым дав понять, что им нечего скрывать.