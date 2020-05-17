Названы первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Также, по словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси.

«Остальным делать нет необходимости», — приводит слова специалиста НСН.

Ранее Зуев рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазинах. По его словам, купленные продукты без упаковки стоит тщательно промывать с мылом. Также он посоветовал соблюдать в магазине социальную дистанцию.