Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

Баскетболист украинского клуба «Запорожье» Сергей Мясоедов впал в кому после падения с велосипеда. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

Согласно сообщению, после падения Мясоедов обратился за помощью в городскую больницу экстренной и скорой помощи Запорожья №5 с жалобой на сильную боль в ключице. В медучреждении баскетболист потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому головы.

«Ситуация очень тяжелая. Была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое», — сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.

Отмечается, что баскетболист был прооперирован, он находится в тяжелом состоянии.