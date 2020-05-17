Пожар в подмосковном Дзержинском потушен

Возгорание на территории промышленной зоны в подмосковном городе Дзержинский ликвидировано.

Пожар, уничтоживший два бензовоза и 10 контейнеров со стройматериалами, потушили в 21.15 по московскому времени. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, пострадавших в результате ЧП нет.

Информация о пожаре на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а, поступила на пульт дежурного в 17.50. Уже через час, в 18.50, пожар был локализован, а в 19.39 работники экстренных служб ликвидировали открытое горение.