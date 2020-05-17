В США считают нецелесообразным лечить постояльцев домов престарелых от коронавируса

Проводить лечение пожилых постояльцев домов престарелых от коронавируса в Соединенных Штатах считают нецелесообразным. Об этом рассказал исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот.

«Некоторых не пускают в больницу из-за возраста или инвалидности, поэтому, к сожалению, заниматься их лечением считается попросту нецелесообразным», - пояснил он.

Помимо этого, некоторые близкие постояльцев узнавали о заболевании коронавирусом только после их смерти.

Также в интервью RT Моллот сообщил о том, что часть жильцов подобных учреждений содержат в одной комнате с зараженными COVID-19.

Всего за период пандемии коронавируса в США были инфицированы 1 442 824 человека, среди которых 87 530 скончались.