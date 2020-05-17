Отдых в условиях пандемии: отели Турции, Греции и Болгария меняют правила приема туристов

Туристическая отрасль стран, которых коснулась эпидемия коронавируса, потерпела значительные убытки, однако владельцы отелей популярных направлений отдыха у россиян уже думают о перспективах восстановления своей работы. Авиакомпании и аэропорты вводят новые стандарты безопасности, к ним присоединились предприятия общественного питания и, конечно, гостиницы.

Как пишут «Известия», согласно новым санитарным правилам на входе и выходе из отеля теперь будут измерять температуру с помощью термодатчиков, еда в ресторанах будет храниться за стеклом, при этом подойти к столу самостоятельно будет уже нельзя: тарелки и напитки будут разносить официанты. Столы в ресторанах отелей будут стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, из зон общего пользования уберут кулеры и кофемашины. А посещая спа, хаммамы и фитнес-залы там можно будет находиться не менее 30 минут. При этом в гостиницах отменяются все вечеринки.

Перечисленные стандарты и другие требования будут применяться при сертификации отелей самого популярного в России направления для отдыха - Турции. При этом местные отельеры не исключили, что новые требования сертификации отелей могут повлечь за собою рост цен за пребывание туристов.

Владельцы отелей в Греции также не исключили дорожание своих услуг. Там в число новых правил входит, например, требование заполнять туристические автобусы не более чем на 50%. А это может увеличить транспортные расходы. Еще одной санитарной нормой для отелей Греции будет заключение договора с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и при подозрении на их нездоровье направлять туристов на тестирование на COVID-19. Новые схожие стандарты безопасности введут и в отелях Болгарии.

Несмотря на возможное подорожание туристического продукта, эксперты сходятся во мнении, что отдыхающие не заметят роста цен, так как в период эпидемии первостепенное значение имеет не цена продукта, а его качество.