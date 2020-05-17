Эстония запретила полеты в Россию

Эстония ввела запрет на полеты в страны с высоким, по мнению правительства, риском заражения COVID-19. В этот список попала и Россия.

Запрет на полеты в Россию, Великобританию, Турцию, Бельгию, Швецию и Данию вступит в силу с 18 мая. С 24 мая также будет запрещено летать в Белоруссию. Ограничения действуют до 7 июня, после чего их отменят или продлят, сообщили в министерстве экономики и инфраструктуры Эстонии.

В министерстве уточнили, что ограничения введены в адрес тех стран, где коронавирусом болеют более 25 человек на 100 тысяч.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число зараженных COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона. За последние сутки подтверждено 100 012 новых случаев инфицирования.