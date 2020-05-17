Тринадцать человек ранены после стрельбы на поминальной службе в США

Тринадцать человек получили ранения в ходе стрельбы на поминальной службе в США, один находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в штате Луизиана, в городе Богалуса. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили раненых людей, они были доставлены в больницу. Погибших нет, проводится расследование, сообщает местный телеканал WAFB9.

Отмечается, что поминальная служба проходила в честь ранее убитого в перестрелке местного жителя.