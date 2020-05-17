Число зараженных COVID-19 по всему миру превысило 4,5 миллиона

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент от коронавируса во всем мире погибли более 307 тысяч человек, заражены более 4,5 миллиона.

В ВОЗ отметили, что за последние сутки в мире подтверждено 100 012 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 5 336 человек. Общее число больных составляет 4 525 497 человек. Всего во время пандемии погибли 307 395 зараженных.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 в РФ сообщил, что за последние сутки в стране отмечены 9 709 новых подтвержденных случаев инфицирования, больше всего — в Москве (3 855).