В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок, заразившийся коронавирусом. Мать и младенец уже выздоровели, их выписали домой.

Ребенок родился 17 апреля. На момент родов у матери был подтвержден коронавирус, заболевание протекало в легкой форме, практически без симптомов. Беременность также проходила планово. После родов мать и дитя перевели в детскую больницу Владикавказа.

«Там они пробыли под наблюдением пять дней, потому что первый случай у нас такой был. Врачи решили оставить под наблюдением и маму, и ребенка. Но все было хорошо, и их выписали домой», — передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Северной Осетии.

За последние сутки в России выявлены 9 709 новых подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Больше всего — в Москве (3 855) и Подмосковье (907).