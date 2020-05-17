Два года со дня смерти летчика Филиппова: как в Сирии отдали дань памяти Герою России

Два года назад, в феврале 2018 года, в Сирии в районе небольшого города Серакиб был сбит самолет российских ВКС, в результате чего погиб пилот Роман Филиппов. Летчик выполнял боевое задание, осуществляя воздушное патрулирование.

При попадании снаряда в самолет Филиппов успел катапультироваться. Однако, оказавшись на земле, он попал в окружение боевиков и принял бой. А когда экстремисты взяли его в плотное кольцо, чтобы не сдаться в плен, подорвал себя гранатой.

Террористы хотели заснять на видео успешный захват нашего летчика, но получили совсем другое. Небольшой город Серакиб, название которого то и дело фигурировало в военных сводках в связи с трагедий, и являющийся местом гибели Героя России, удалось освободить полностью подразделениям «Тигры» генерала Сухела спустя лишь два года.

На этой неделе у камня, где русский герой принял свой последний бой, была установлена памятная доска. На мемориальной табличке размещено изображение штурмовика - того самого на котором пилот совершал боевые вылеты.

Подробнее о том, как проходила торжественная церемония смотрите в репортаже Максима Гриценко в программе «Главное с Ольгой Беловой».