Удар и вспышка: в Екатеринбурге микроавтобус снес фонарный столб
Инцидент произошел на перекрестке улиц Пархоменко и Караванной в районе Химмаш.
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В Екатеринбурге микроавтобус снес фонарный столб, парализовав движение троллейбусов. Очевидцы выложили видео в Сеть.
На кадрах видно, как белый фургон входит в занос и врезается в фонарный столб, который падает прямо на кабину. Сразу за этим следует вспышка на протянутых над проезжей частью проводах.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Пархоменко и Караванной в районе Химмаш. В результате ДТП оказалось парализовано движение общественного транспорта.