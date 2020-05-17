Удар и вспышка: в Екатеринбурге микроавтобус снес фонарный столб

В Екатеринбурге микроавтобус снес фонарный столб, парализовав движение троллейбусов. Очевидцы выложили видео в Сеть.

На кадрах видно, как белый фургон входит в занос и врезается в фонарный столб, который падает прямо на кабину. Сразу за этим следует вспышка на протянутых над проезжей частью проводах.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пархоменко и Караванной в районе Химмаш. В результате ДТП оказалось парализовано движение общественного транспорта.