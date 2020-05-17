Минкульт попросил Роспотребнадзор подготовить рекомендации по открытию кинотеатров

Министерство культуры Российской Федерации совместно с крупными киносетями направило в Роспотребнадзор обращение с просьбой о подготовке рекомендаций по возобновлению работы кинотеатров.

«Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров», — сообщили в министерстве.

В Минкульте добавили, что открытие кинотеатров возможно только после снятия ограничительных мер, а решение о запуске кинозалов будут принимать в руководстве регионов страны.

Ведомство также направило письма в адрес руководства различных субъектов РФ с просьбой проинформировать о сроках возобновления киносъемочной деятельности.