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Трамп намерен наказать Китай, но его ждет ответный удар: какая роль отведена Москве в этом противостоянии

Анна Козлова
20:21 17.05.2020
Экономические последствия пандемии COVID-19 не заставили себя долго ждать, породив войну между двумя государственными гигантами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefani Reynolds Keystone Press Agency Globallookpress

Последствия пандемии коронавируса в первую очередь повлияют на экономику затронутых инфекцией COVID-19 cтран. Так, в администрации президента США Дональда Трампа все активнее обдумывают, как наказать Китай, за то что, тот якобы скрывал информацию о вирусе.

На этой неделе от угроз перешли к действиям. В американский Сенат уже внесен пакет санкций против Китая, а Дональд Трамп заявил,  что готов полностью разорвать отношения в Поднебесной. Ответный пакет санкций заготовил и Китай. К чему все это приведет и какое место в этой схватке отведено Москве? Ведь в разговорах о противостоянии двух гигантов все чаще произносят слово «война».

«Я сильно разочарован в Китае. Они никому ничего не сказали. Они не должны были этого допускать», - заявил Трамп в Twitter.

Заканчивающуюся сегодня неделю Трамп начал с ультиматумов в адрес Китая. В утреннем шоу на своем любимом канале Fox News президент США понять, что ни перед чем не остановится и может даже взять и прекратить сотрудничество с Пекином. По его словам, этот шаг только пойдет Америке на пользу: таким образом страна сэкономит 500 миллиардов долларов.

Агрессивный тон хозяина Белого дома вполне понятен: идя на это интервью, он уже знал - пару дней назад его соратники по партии внесли в Сенат законопроект с громким названием «Билль об ответственности за COVID-19». Этот документ по сути развязывает главе США руки. Потому что если в конечном итоге Китай откажется сотрудничать в расследованиях происхождения коронавируса, президент США имеет полное право ввести против КНР санкции.

Подробнее смотрите в репортаже Анны Козловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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