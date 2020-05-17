Два бензовоза и десять контейнеров: пожар в Дзержинском распространился на 300 кв.метров

Два бензовоза и десять контейнеров загорелись в промзоне в подмосковном Дзержинском.

На кадрах видно огромный столб пламени и густой черный дым, поднимающийся от контейнеров и припаркованных автомобилей. Пожарные осуществляют тушение.

По данным МЧС, на пульт дежурного сигнал о пожаре поступил в 17:50. Загорелись два бензовоза и десять контейнеров со стройматериалам на площади 300 квадратных метров.

К тушению привлечены 29 человек и 9 единиц техники. Пострадавших нет. В настоящий момент пожар удалось локализовать.