Москву засыпало градом: видео

В некоторых районах Москвы сегодня, 17 мая, прошел сильный град. В частности, речь идет о юге и юго-западе столицы.

Очевидцы из своих квартир сняли и выложили в Сеть видеозаписи погодного явления. На кадрах видно, как множество градин бьют по окнам. Иногда град сменялся сильным дождем.

Ранее астроном рассказал, что такая погода может объясняться явлением «солнечного минимума». По его словам, из-за того, что в данный момент Солнце спокойное и испускает малое количество солнечного ветра, на Земле отмечается повышенное количество облаков и осадков.