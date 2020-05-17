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Нацисты в «Бессмертном полку» и шпиономания в Праге: у России снова пытаются отнять Победу в ВОВ

Игорь Балдин
19:42 17.05.2020
Граждане Эстонии, Украины и других государств в День Победы разместили фотографии лидеров нацистской Германии на сайте проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vit Simanek, CTK, Globallookpress

Сотрудники Следственного комитета установили круг лиц, причастных к попытке разместить в онлайн-акции «Бессмертный полк» 9 мая фотографии лидеров нацистской Германии.

Как выяснилось, к провокации имеют отношение несколько десятков человек, среди которых граждане иностранных государств: Украины, Эстонии, а также более десяти человек из разных регионов России - Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Имена и фамилии всех зачинщиков экстремистского мероприятия уже известны, у всех произведены обыски. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Спровоцировать новый скандал всеми правдами и неправдами сейчас пытаются и в Праге. Чешские СМИ всю неделю обсуждали подробности нового шпионского дела в знакомом россиянам стиле - «хайли-лайкли» («с высокой степенью вероятности»).

В начале апреля в страну прибыл российский дипломат, у которого при себе - по версии пражских газет - якобы был яд рицин. Конечно, видимо, в Чехии искренне полагают, что наши дипломаты без яда в кармане не передвигаются. Однако позже выяснилось, что это был обычный санитайзер, без которого сейчас никто из дома не выходит. Однако конспирологов было уже не остановить. В итоге, горе-разведчики сошлись на том, что это операция мести России за демонтаж в Праге памятника маршалу Коневу.

Президент Чехии Милош Земан хайли-лайкли историю с якобы покушением на старосту района Прага-6 не комментирует и тоже возмущен сносом памятника советскому маршалу Великой Отечественной войны. Он, кажется, устал объяснять своим коллегам, что такое «пражская освободительная операция» и кто на самом деле ее главные герои.

Подробнее обо всех  перипетиях смотрите в репортаже Игоря Балдина в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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