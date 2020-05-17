Как в 1941-м: на Украине решили провести перепись евреев

В Ивано-Франковске, на западной Украине, решили провести перепись еврейского населения якобы в рамках борьбы с этническими преступными группировками. В 1941 году нацисты вместе с украинскими коллаборантами начинали с того же.

Главе еврейской общины города Колымыя Ивано-Франковской области Якову Залищикеру местная полиция прислала письмо, в котором настойчиво попросила назвать адреса и телефоны членов общины.

«Они хотели получить все эти списки, телефоны, кто где живет, в том числе и студентов», — рассказал Залищикер.

Фотографию письма в соцсетях опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он же первым провел историческую параллель.

«Интересно, что в 1941 году нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев», — написал Долинский.

Мысль отпраздновать переписью 75 лет победы в стране, где нацисты уничтожили больше миллиона евреев, заставила содрогнуться многих.

«Ничего так да? Спасибо, что они не "зиганули"? Печать вермахта не поставили? Может, начнем звезды пришивать на лацканы под молчаливое улюлюканье власти?», — возмутился политолог Дмитрий Спивак.

А вот жители попавшего в скандал городка на западе Украины не сильно удивлены. Один из жителей по имени Желакивр предположил, что требование полиции было ничем иным, как провокацией:

«У нас в стране бардак, каждый творит, что хочет», — возмущается местный житель.

Другой горожанин, Виталий, подозревает, что полицейские пошли на провокацию из-за скуки. Продолжение смотрите в сюжете Юлии Шатиловой.