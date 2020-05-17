Клубы черного дыма и языки пламени: загоревшийся в Дзержинском бензовоз попал на видео

Недалеко подмосковного Дзержинского произошло возгорание грузового автомобиля, перевозящего бензин. Транспортное средство стоит на территории промышленной зоны.

«Горит промзона на Денисьевском», - сопровождают подписями видеокадры с места ЧП местные жители в соцсетях.

На видеозаписях можно увидеть, как из-за крыш рабочего района поднимается густой огромный столб черного дыма. Неизвестно, перекинулся ли огонь на близлежащие объекты, или пострадал только бензовоз.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место ЧП уже выехали автомобили пожарных.