Клубы черного дыма и языки пламени: загоревшийся в Дзержинском бензовоз попал на видео
Из танкера грузового автомобиля валит черный дым, на место ЧП отправилась бригада пожарных.
© Видео: dzerzhinsky_city, Instagram, Котельники.инфо, ВК © Фото: Татьяна Егорова, Вконтакте
Недалеко подмосковного Дзержинского произошло возгорание грузового автомобиля, перевозящего бензин. Транспортное средство стоит на территории промышленной зоны.
«Горит промзона на Денисьевском», - сопровождают подписями видеокадры с места ЧП местные жители в соцсетях.
На видеозаписях можно увидеть, как из-за крыш рабочего района поднимается густой огромный столб черного дыма. Неизвестно, перекинулся ли огонь на близлежащие объекты, или пострадал только бензовоз.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место ЧП уже выехали автомобили пожарных.