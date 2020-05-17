В Роспотребнадзоре рассказали, почему большинство россиян не болели коронавирусом

Большинство россиян не заболели коронавирусом, потому что соблюдали профилактические меры и санитарные рекомендации. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Большая часть населения не переболела, не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать правила», — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, если россияне будут соблюдать меры профилактики коронавируса постоянно, без исключений, будут носить медицинские маски и держать социальную дистанцию, тогда государству не придется ужесточать ограничительные меры.

За минувшие сутки в России обнаружено 9 709 новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Большинство случаев заражения выявлено в Москве (3 855) и Подмосковье (907).