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Попова: летом также нужно соблюдать меры профилактики COVID-19

Кирилл Васин
18:26 17.05.2020
Вопрос открытия курортного сезона в России будет решаться с оглядкой на данные о распространении коронавируса в ближайшие две недели.
Попова: летом также нужно соблюдать меры профилактики COVID-19
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 в летний сезон.

«Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что вопрос открытия курортного сезона в России будет решаться с оглядкой на данные о распространении коронавируса в ближайшие две недели.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала об изменении питания в самолетах. По ее словам, после возобновления регулярного авиасообщения появится необходимость внедрения новой схемы питания пассажиров.

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