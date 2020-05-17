Маску надеть, кресло не покидать: авиаперелеты в РФ возобновятся с новыми правилами для пассажиров

Снизить риск распространения COVID-19 на борту cамолета должны медицинские маски и перчатки. После возобновления авиасообщения по России и с другими странами, Росавиация обяжет пассажиров сидеть в них во время всего полета.

Причем, обязательно нужно будет именно сидеть: ремни безопасности предлагается запретить расстегивать вообще и вставать с пассажирского кресла только для посещения туалета. Кроме того, без веской на то причины нельзя путешественник не сможет вызывать бортпроводника.

Как предполагает обозреватель «Вестей FM» Павел Анисимов, разносить еду и напитки по салону вероятно, так же не будут. В рекомендациях Росавиации напрямую про это ничего не сказано, но логически, так можно было бы свести контакты членов экипажа с пассажирами совсем к минимуму. Если перелет предстоит дальний, то есть более трех часов, пассажиры обязаны будут сменить маски и перчатки на свежие, а использованные выбросить в специальный герметичный контейнер.

Из салона возможный вирус будет выводить система вентиляции, которой оборудованы авиалайнеры: она обновляет воздух каждые две минуты.