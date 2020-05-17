«Ничего нового»: эксперт раскритиковал «супер-пупер-ракету» Трампа

Новая ракета, которую, по словам президента США Дональда Трампа, разрабатывают американские военные, не имеет в себе ничего нового и может служить отвлекающим внимание маневром для создания более современного и опасного оружия. Такую мысль «Звезде» высказал военный обозреватель Александр Жилин.

Разработку новой ракеты Дональд Трамп анонсировал на церемонии представления обновленного флага Космических сил. По словам американского лидера, «супер-пупер-ракета» быстрее имеющихся в данный момент на вооружении других стран образцов в 17 раз.

«Из того что представлено (Трампом — прим. ред.) и из открытых источников я пришел к выводу, что ничего принципиально нового нет в этой ракете», — рассказал Александр Жилин.

Однако, по его словам, США данным анонсом могут пускать «пыль в глаза», скрывая разработки более опасного оружия.

«Из информации открытых источников следует, что они приступили к созданию оружия, основанного на новых физических принципах. Это касается прежде всего космоса, и это будет представлять собой определенную опасность», — продолжает эксперт.

Специалист добавил, что Штаты могут разрабатывать не только космическое оружие, но и проводить другие исследования, раньше казавшиеся реальными только в произведениях писателей-фантастов.

«Судя по утечке информации, они планируют воздействовать на магнитное поле Земли, и США активно работают в направлении создания систем управляемого климатического хаоса. Поэтому, я не исключаю, что заявления о ракетах и бомбах - отвлечение внимания», — резюмировал Жилин.

Ранее Александр Жилин заявил, что слова Трампа о разработке новых вооружений напоминают 1990-1980 годы, когда в США была так называемая программа «Звездные войны» — попытка разработать систему противоракетной космической обороны.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.