Путин поздравил Нетаньяху с переизбранием

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Биньямину Нетаньяху, в которой поздравил его с переизбранием на пост премьер-министра Израиля и формированием нового, 35-го правительства страны.

«Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России добавил, что высоко ценит сложившиеся между обеими странами отношения, позволяющие обсуждать любые, даже самые сложные вопросы.

Он отметил, что поддержание хороших отношений отвечает интересам народов обеих стран и идет в русле обеспечения мира и стабильности.

Ранее Нетаньяху, выступая в израильском парламенте по случаю переизбрания на пост премьер-министра и формирования нового кабинета министров, объявил о наступлении времени аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.