Кто легче переносит COVID-19: как влияет генетика человека на выздоровление от коронавируса

Главный вопрос, которым сегодня заняты специалисты - почему у половины вирусоносителей заболевание проходит вообще не заметно и бессимптомно, а у другой половины проявляются тяжелейшие последствия. Уже понятно, что возраст тут ни причем.

Если в начале ученые предупреждали, что больше всего подвержены заболеванию пожилые, то статистика последнего времени говорит, что болеют все - и стар, и млад. А значит, дело в чем-то другом. Уже появились данные, что тяжелее болеют мужчины, люди с лишним весом и носители второй группы крови. А, по словам некоторых западных ученых, все дело в генах неандертальцев. Выяснилось, что те европейцы, у которых они присутствуют инфекционные заболевания переносят легче. В общем слово генетикам.

Если перефразировать известное изречение Ленина, применительно к сегодняшним реалиям, то оно могло бы звучать так: «Из всех наук, важнейшей для нас является генетика». И действительно: сломав не одну сотню копий в попытке найти универсальную вакцину против COVID-19, ученые уже напрямую обращаются к главному хранилищу биологической информации человеческого организма, молекулам ДНК. И в том, что именно там находятся главные ответы на вопрос о небывалой пандемии, уже мало кто сомневается. Поддержка таких исследований идет с самого верха. А совещания с учеными биологами и генетиками проводит Владимир Путин.

В апреле прошлого года в России стартовала долгосрочная программа развития генетических технологий. И вот теперь, год спустя президент РФ собрал ученых и ответственных за проект чиновников, чтобы посмотреть, что уже сделано и скорректировать работу в будущем. Ведь в условиях не отступающей пандемии, именно генетика выходит на передний план борьбы со смертельным коронавирусом. В стране созданы и уже работают три геномных центра.

Ученые института молекулярной биологии рассказали главе государства о том, что вывели мышей, в легких которых воссоздан человеческий рецептор, через который COVID-19 и проникает в организм. После такой новости даже у президента хоть и на мгновение, но все же возникли ассоциации с научной фантастикой.

«У меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, чувство благоговения возникло. Но с ним и чувство внутренней какой-то тревоги появилось. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем!», - пожелал Владимир Путин ученым.

Впрочем, многое из того, что было написано в фантастических романах, сейчас становится реальностью. Из фундаментальной науки генетика с каждым днем становится все более прикладной.

Подробнее смотрите в репортаже Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».