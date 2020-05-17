Ракету с секретным военным аппаратом запустили в США

Ракету-носитель Atlas 5 с секретным военным аппаратом X-37B запустили в США. Пуск прошел по штатному расписанию.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 16.14 по Москве. Трансляцию запуска провела компания United Launch Alliance.

Отмечается, что X-37B проведет для NASA несколько экспериментов, одним из которых станет проверка влияния космической радиации на семена растений.

Челнок X-37B является собственностью армии США, данные о его характеристиках и предыдущих запусках засекречены.