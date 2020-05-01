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Собянин: от COVID-19 умирают даже молодые люди в расцвете сил

Валентина Пескова
07:23 01.05.2020
По словам мэра Москвы, столица прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусом, и от заражения инфекцией не застрахован никто.
Собянин: от COVID-19 умирают даже молодые люди в расцвете сил
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве, заявив, что город прошел в лучшем случае только четверть пути в борьбе с коронавирусом. По словам мэра столицы, более половины больничных коек в Москве занимают инфицированные COVID-19, а это - 17 тысяч пациентов.

Как объяснил Собянин, если еще два-три месяца назад власти Москвы не представляли, с чем они могут столкнуться и допускали предположения, что инфекция коронавируса не опаснее гриппа, то сейчас ситуация стала очевиднее.

«Есть иллюзорная история, что от COVID-19 умирают только люди в пожилом возрасте. Я скажу: ничего подобного. Да, конечно, это главная группа риска. Но умирают и молодые, в расцвете сил», - подчеркнул градоначальник в интервью каналу «Россия 24».

Мэр посоветовал москвичам надевать маски и перчатки при поездках в метро. Градоначальник сообщил, что за неделю прирост новых пациентов с коронавирусом составляет 60-70%. В это число входят и осложнения в виде пневмонии, и количество заболевших COVID-19, и госпитализированных.

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