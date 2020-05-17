Россияне смогут увидеть МКС в небе

Почти все жители России смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) в вечернее время до конца мая. Для этого достаточно будет в нужное время взглянуть на небо, сообщил Роскосмос.

«До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет (космонавтам — прим. ред) Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — говорится в сообщении Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте».

Станция будет напоминать яркую звезду, пролетающую с юго-запада на юго-восток. Наблюдать событие можно в течение нескольких минут, причем в некоторые дни этот срок растянется до шести минут и дольше (время московское): 17 мая с 23.21, 18 мая с 00.57 и с 22.33, 19 мая с 21.46 и так далее. Подробный график появления МКС на небосводе размещен в сообщении Роскосмоса.