«Оранжевая революция»: тонны морковки выбросил фермер на свалку под Киевом из-за карантина

Вторая «оранжевая революция», правда, на этот раз без кровопролития, но тоже с ощутимыми финансовыми и моральными потерями произошла недалеко от столицы Киева. Рано утром местный житель случайно обнаружил в одном из районов свалку с горами свежей моркови.

Как написал свидетель картины в Facebook, таким нетривиальным способом от урожая решил избавиться один из местных фермеров. Мужчина, якобы, не может продать полезный овощ из-за карантинных ограничений.

«Горы моркови выкинули гнить. Говорят, ее несколько месяцев хранили, чтобы отдать на корм животным, но местный обанкротившийся предприниматель, не зная, как продать свою продукцию, в итоге решил просто выкинуть ее всю», - написал киевлянин в соцсети.

Как пишет онлайн-издание strana.ua, другие пользователи соцсетей предположили, что на такой шаг мог пойти по той же причине не фермер, а перекупщики, которые так же не в состоянии заработать деньги в эпидемию COVID-19.