Советская и российская певица Любовь Успенская рассказала о смерти близких из-за коронавируса и призвала всех серьезно отнестись к пандемии.

«Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод". Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — рассказала Успенская во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

По ее словам, спасением для всего мира от пандемии будет вера в то, что это закончится, и соблюдение санитарных норм. Певица также призвала поклонников серьезно отнестись к предостережениям.

Она добавила, что персонал и помощники, окружающие ее в данный момент, стали для певицы настоящей семьей.